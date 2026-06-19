Александр Скрябин провел личный прием граждан

— Из областного бюджета выделены деньги и квартира для юной ростовчанки уже приобретена в муниципальную собственность. Сейчас пока еще девушка живет вместе с бабушкой, но уже в ноябре она сможет справить новоселье. Это произойдет сразу после того, как ей исполнится 18 лет, — проинформировал Александр Скрябин.