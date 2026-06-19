Александр Скрябин провел личный прием граждан

Глава города Александр Скрябин провел очередной личный приём граждан.
Первый вопрос относился к жилищной сфере. На прием пришла бабушка-опекун с внучкой-сиротой. Девушка включена в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем в 2026 году.
— Из областного бюджета выделены деньги и квартира для юной ростовчанки уже приобретена в муниципальную собственность. Сейчас пока еще девушка живет вместе с бабушкой, но уже в ноябре она сможет справить новоселье. Это произойдет сразу после того, как ей исполнится 18 лет, — проинформировал Александр Скрябин.
Поговорили и о дальнейшем выборе профессии ростовчанки. Она хочет пойти учиться на филологический факультет. Глава города пожелал ей успешно сдать экзамены и поступить в вуз.
Другое обращение касалось сноса аварийного дома в пер. Халтуринском, 93 лит А, Б, В. Ростовчанка рассказала, что живет рядом, в пер. Островского, и переживает, что здание может обрушиться.
Заместитель главы Администрации города по ЖКХ Станислав Марченко доложил, что проектная документация на снос готова, средства на демонтаж выделены на очередном заседании городской Думы. Контракт будет заключён на днях, снос запланирован на август текущего года.
Также Александр Скрябин обсудил с заявительницей вопросы городского благоустройства и работу общественного транспорта. В частности, спросил у нее про работу новых автобусов. Ростовчанка рассказала, что ей очень понравились новые автобусы и теперь стало гораздо комфортнее передвигаться по городу.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.