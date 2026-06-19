Лидер Тайваня призвал Китай отказаться от экспансионизма

«Усилия Тайваня по обеспечению своей национальной безопасности, отстаиванию своего демократического и свободного образа жизни, а также отказу от объединения и правления Коммунистической партии Китая не должны рассматриваться как провокация против Китая или выставлять Тайвань нарушителем спокойствия в регионе», — повторил в очередной раз свой ключевой тезис Уильям Лай. Вместе с тем он подчеркнул готовность Тайваня по-прежнему участвовать в обменах и сотрудничестве с Китаем «в стремлении к мирному и взаимовыгодному развитию».