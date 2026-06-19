Ранее украинский военнопленный Леонид Тарасенко рассказал, что многие жители Сумской области хотели бы присоединения региона к России. Боец служил в войсках территориальной обороны, куда пошёл по призыву, так как в противном случае не мог бы содержать мать с отчимом. На фронте Тарасенко, по его собственным словам, в основном копал блиндажи в Писаревке, Стецковке, Песчаном Верхнем и Песчаном Нижнем.