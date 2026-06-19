Уполномоченный по правам КМН Красноярского края отчитался о работе в 2025 году

Отдельно была отмечена работа по взаимодействию с промышленными компаниями. Впервые заключено соглашение о возмещении убытков между Советом представителей коренных малочисленных народов при Правительстве края и компанией «Транснефть-Восток». В пользу общин «Мадра» и «Кунноир» будет направлено около 47 миллионов рублей. Контроль за использованием средств на улучшение качества жизни членов общин осуществляется по поручению губернатора края.