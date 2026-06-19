Уполномоченный по правам КМН Красноярского края отчитался о работе в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края с ежегодным докладом выступил Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов края Григорий Дюкарев.
В 2025 году в адрес Уполномоченного поступило 136 обращений, включая пять коллективных. 96 обращений поступило от жителей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа. По словам омбудсмена, число обращений постепенно снижается благодаря более активной работе органов местного самоуправления с населением.
Наиболее часто жители Севера обращались по вопросам соблюдения прав КМН, жилищного обеспечения, социальной поддержки и трудовых отношений.
Среди проблем, требующих особого внимания, — вопросы учета представителей коренных малочисленных народов, соблюдение трудовых прав в традиционных промыслах, развитие оленеводства, переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение северных поселков медицинскими кадрами и развитие инфраструктуры здравоохранения.
Особое внимание омбудсмен уделил ситуации в сфере традиционного природопользования. В крае действует 262 общины КМНС. При этом значительная часть хозяйств, получающая квоты на вылов рыбы, не имеет официально трудоустроенных работников.
Отдельно была отмечена работа по взаимодействию с промышленными компаниями. Впервые заключено соглашение о возмещении убытков между Советом представителей коренных малочисленных народов при Правительстве края и компанией «Транснефть-Восток». В пользу общин «Мадра» и «Кунноир» будет направлено около 47 миллионов рублей. Контроль за использованием средств на улучшение качества жизни членов общин осуществляется по поручению губернатора края.
Подводя итоги обсуждения, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов поблагодарил Уполномоченного за конструктивную работу и отметил готовность профильного комитета продолжить совместную деятельность по выработке решений, направленных на повышение качества жизни КМНС.