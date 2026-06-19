Посол Беларуси назвал террором обстрел автобуса в Брянской области

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Террористические методы стоят сегодня на вооружении тех, кто не сохранил историческую память и забыл о ценности мира, заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.
«Иначе как можно объяснить регулярные целенаправленные обстрелы гражданских объектов и убийства мирного населения? Буквально вчера в Брянской области ударный беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми, ехавшими на летний отдых», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что в результате атаки погиб человек. Есть раненые, в том числе дети.
Утром 17 июня в Брянской области украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус с группой детей и взрослых из Беларуси, которые ехали на отдых.
Погибла женщина, еще восемь человек, из них шесть детей, получили различные ранения. Пострадавшие были госпитализированы в Брянске, а 18 июня их перевезли в Минск.