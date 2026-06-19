Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Швейцарии заявил об отмене переговоров США и Ирана 19 июня

Запланированные на 19 июня переговоры США и Ирана на горнолыжном курорте Бургеншток в Швейцарии не состоятся. Об этом сообщила пресс-служба МИД Швейцарии, передает Reuters.

Запланированные на 19 июня переговоры США и Ирана на горнолыжном курорте Бургеншток в Швейцарии не состоятся. Об этом сообщила пресс-служба МИД Швейцарии, передает Reuters.

До этого ведомство в соцсети публиковало пост, где поприветствовало подписание меморандума между двумя странами и анонсировало контакты делегаций 19 июня. По его информации, в переговорах в Бургенштоке должны были участвовать представители Ирана, США, а также посредники из Пакистана и Катара.

США и Иран объявили о достижении сделки 15 июня. Они подписали ее 18 июня дистанционно. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и по другим вопросам. Сегодня утром стало известно, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс, один из переговорщиков со стороны США, отменил свою поездку в Швейцарию. Представитель Белого дома заявил, что планы по предстоящим контактам еще не до конца согласованы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше