МИД Швейцарии заявил об отмене переговоров США и Ирана 19 июня

США и Иран объявили о достижении сделки 15 июня. Они подписали ее 18 июня дистанционно. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и по другим вопросам. Сегодня утром стало известно, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс, один из переговорщиков со стороны США, отменил свою поездку в Швейцарию. Представитель Белого дома заявил, что планы по предстоящим контактам еще не до конца согласованы.