Ливанский вопрос сорвал поездку: СМИ узнали причину отсрочки визита Вэнса в Швейцарию

Ранее Life.ru писал, что Пентагон направил в Конгресс запрос о срочном дополнительном финансировании в размере 80 млрд долларов в связи с военной операцией против Ирана и другими расходами. Первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг проинформировал законодателей, что денежные средства могут закончиться уже этим летом. В противном случае американские военные могут быть вынуждены сократить ряд программ, включая учения.