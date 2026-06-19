Полиция Германии расследует нападение на депутата АдГ

Полиция немецкого города Росток расследует возможное нападение на депутата ландтага Мекленбурга — Передней Померании от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Михаэля Майстера. Об этом сообщило городское управление полиции.
По предварительной информации, нападение произошло на улице Блайхерштрассе около 23:50. К 51-летнему Михаэлю Майстеру подошли двое неизвестных мужчин и, по версии правоохранительных органов, применили к нему физическую силу. В результате законодатель повредил руку.
В апреле социологическая служба INSA зафиксировала рекордный уровень популярности АдГ — согласно опросу для издания Bild, он составил 28%. Кроме того, в июне канцлер Фридрих Мерц выступил с резкой критикой в адрес представителей АдГ из-за их позиции по вопросу Украины, публично обвинив депутатов в посещении официальных приемов в Москве.