Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны ЕС не определили кандидатуру переговорщика с Россией

Страны-участницы саммита Евросоюза не определили кандидатуру переговорщика с Россией. В итоговом документе встречи в Брюсселе, посвященной Украине, указан только призыв к немедленному перемирию без предварительных условий.

Страны-участницы саммита Евросоюза не определили кандидатуру переговорщика с Россией. В итоговом документе встречи в Брюсселе, посвященной Украине, указан только призыв к немедленному перемирию без предварительных условий.

«Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести… к завершению войны», — указано в документе из 18 пунктов. Саммит «призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие».

В остальных пунктах также упоминается ужесточение санкций против России и расширение поставок ударных вооружений Киеву. По информации венгерского премьер-министра Петера Мадьяра, Венгрия добилась исключения из итогового документа слов об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше