Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

«После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации “Хезболлах” ЦАХАЛ всю ночь (с четверг на пятницу) наносила и продолжает наносить удары в нескольких районах южного Ливана, поражая членов “Хезболлы” и объекты инфраструктуры», — говорится в заявлении израильской армии.
Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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