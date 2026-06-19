Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израиль сообщил, что с ночи наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) всю ночь наносит удары по объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана.

«После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации “Хезболлах” ЦАХАЛ всю ночь (с четверг на пятницу) наносила и продолжает наносить удары в нескольких районах южного Ливана, поражая членов “Хезболлы” и объекты инфраструктуры», — говорится в заявлении израильской армии.

Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше