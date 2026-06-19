Киев вывозит мирных жителей из Запорожья и прифронтовых сёл

Запорожье, крупный промышленный и транспортный центр на юге Украины, готовят к обороне. Город находится под контролем Киева в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. На фоне продвижения российских войск местные власти переоборудуют школы под укреплённые огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.
Параллельно с этим в городе и прилегающих к фронту населённых пунктах началась эвакуация мирного населения. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. По его словам, эвакуация пока проводится выборочно и касается не всех жителей.
«Есть подтверждённые факты эвакуации властями Украины мирного населения из населённых пунктов в подконтрольной им части Запорожской области. Самые крупные из них — Орехов, Никополь, и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там эвакуация пока носит избирательный и частичный характер», — сказал собеседник агентства.
Решение об эвакуации принято на фоне активизации боевых действий в регионе. По данным Мурачева, военные объекты в городе укрепляются, а гражданские готовятся к возможному ухудшению обстановки.