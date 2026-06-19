Киев вывозит мирных жителей из Запорожья и прифронтовых сёл

«Есть подтверждённые факты эвакуации властями Украины мирного населения из населённых пунктов в подконтрольной им части Запорожской области. Самые крупные из них — Орехов, Никополь, и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там эвакуация пока носит избирательный и частичный характер», — сказал собеседник агентства.