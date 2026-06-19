В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Мадьяром

Ранее лидер победившей на выборах венгерской оппозиционной партии «Тиса» заявил о своем желании поговорить с президентом России. По словам венгерского политика, он хотел бы пообщаться с российским лидером на тему условий, а также стоимости действующих соглашений Будапешта и Москвы в энергетике, в том числе по атомной электростанции АЭС «Пакш-2».