Таня, Алексеич и Цаца: губернатор Кубани оценил посевы на полях Национального центра зерна

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 июня побывал на полях Национального центра зерна им. Лукьяненко в Краснодаре и оценил посевы. Он отметил, что семена, выведенные в Центре, высокопродуктивны и устойчивы к погодным изменениям.
Кубанских селекционеров Кондратьев назвал талантливейшими. Семена, выведенные учеными края, не только высокопродуктивные, но и на уровне генов защищены от многих болезней. Их поставляют в Турцию, Тунис, Алжир, Иорданию, Кыргызстан и другие страны.
«Аграрии покупают то, что приносит прибыль. Мы не можем применять технологии, которые были 20 лет назад, они уже неэффективны. Тесная связь агропромышленного комплекса с наукой позволяет добиваться результатов и серьезной экономии на производстве», — отметил он.
Селекционеры представили делегации во главе с губернатором более 100 сортов озимой и яровой пшеницы, в том числе самые востребованные и новые: Таня, Гром и Алексеич, Век, Школа, Победа 75, Буран 88, Цаца.
При этом работа не останавливается. Перед учеными центра стоит задача увеличить производство семян яровой пшеницы с высокой интенсивностью.