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Таня, Алексеич и Цаца: губернатор Кубани оценил посевы на полях Национального центра зерна

Семена кубанской селекции поставляют во многие страны мира.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 июня побывал на полях Национального центра зерна им. Лукьяненко в Краснодаре и оценил посевы. Он отметил, что семена, выведенные в Центре, высокопродуктивны и устойчивы к погодным изменениям.

Кубанских селекционеров Кондратьев назвал талантливейшими. Семена, выведенные учеными края, не только высокопродуктивные, но и на уровне генов защищены от многих болезней. Их поставляют в Турцию, Тунис, Алжир, Иорданию, Кыргызстан и другие страны.

«Аграрии покупают то, что приносит прибыль. Мы не можем применять технологии, которые были 20 лет назад, они уже неэффективны. Тесная связь агропромышленного комплекса с наукой позволяет добиваться результатов и серьезной экономии на производстве», — отметил он.

Селекционеры представили делегации во главе с губернатором более 100 сортов озимой и яровой пшеницы, в том числе самые востребованные и новые: Таня, Гром и Алексеич, Век, Школа, Победа 75, Буран 88, Цаца.

При этом работа не останавливается. Перед учеными центра стоит задача увеличить производство семян яровой пшеницы с высокой интенсивностью.

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