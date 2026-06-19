Таня, Алексеич и Цаца: губернатор Кубани оценил посевы на полях Национального центра зерна

«Аграрии покупают то, что приносит прибыль. Мы не можем применять технологии, которые были 20 лет назад, они уже неэффективны. Тесная связь агропромышленного комплекса с наукой позволяет добиваться результатов и серьезной экономии на производстве», — отметил он.