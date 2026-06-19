Радий Хабиров встретился с послом Танзании

Посол отметил, что Танзания высоко ценит стремление Башкирии развивать сотрудничество с их страной. Он подчеркнул, что видит большой потенциал для совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме и привлечении инвестиций. Также дипломат добавил, что за время пребывания в Уфе им удалось убедиться в возможностях региона.