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Радий Хабиров встретился с послом Танзании

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с послом Танзании в РФ Фредриком Ибрахимом Кибутой, с которым обсудил развитие торгово-экономических, инвестиционных, образовательных и гуманитарных связей.

Источник: пресс-служба главы РБ

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, Башкирия и Танзания уже сформировали основу для дальнейших взаимоотношений. Представители республики участвуют в деловых мероприятиях на территории африканского государства, а танзанийские делегации посещают Уфу.

Фредрик Ибрахим Кибута поблагодарил руководство республики за внимание к развитию двусторонних связей и подчеркнул заинтересованность в укреплении партнерства.

Посол отметил, что Танзания высоко ценит стремление Башкирии развивать сотрудничество с их страной. Он подчеркнул, что видит большой потенциал для совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме и привлечении инвестиций. Также дипломат добавил, что за время пребывания в Уфе им удалось убедиться в возможностях региона.

Стороны также обсудили сотрудничество в туризме, культуре и образовании. Речь шла о партнерстве танзанийских вузов с Башкирским государственным аграрным университетом, академических обменах и совместных программах.