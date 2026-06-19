Радий Хабиров встретился с послом Танзании

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, Башкирия и Танзания уже сформировали основу для дальнейших взаимоотношений. Представители республики участвуют в деловых мероприятиях на территории африканского государства, а танзанийские делегации посещают Уфу.
Фредрик Ибрахим Кибута поблагодарил руководство республики за внимание к развитию двусторонних связей и подчеркнул заинтересованность в укреплении партнерства.
Посол отметил, что Танзания высоко ценит стремление Башкирии развивать сотрудничество с их страной. Он подчеркнул, что видит большой потенциал для совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме и привлечении инвестиций. Также дипломат добавил, что за время пребывания в Уфе им удалось убедиться в возможностях региона.
Стороны также обсудили сотрудничество в туризме, культуре и образовании. Речь шла о партнерстве танзанийских вузов с Башкирским государственным аграрным университетом, академических обменах и совместных программах.