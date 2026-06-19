Ключевой соперник Стармера победил на выборах в Манчестере

«Сегодня может быть поворотный момент. Отныне я сделаю все возможное, чтобы так оно и оказалось, чтобы Мейкерфилд всегда ассоциировался с источником перемен, которые нужны этой стране… Второго шанса не будет, но сейчас шанс есть… выстроить новую политику, основанную на единстве и надежде, прочь от того пути, который ведет к раздробленной, темной политике, подобной той, что мы видим в Соединенных Штатах», — заявил Бернхэм по итогам выборов, его слова приводит Sky News.