Ключевой соперник Стармера победил на выборах в Манчестере

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ключевой соперник британского премьера Кира Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере, что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера — Бернхэму. Чтобы занять депутатскую должность и побороться за кресло премьера, он должен был сначала победить на дополнительных выборах в округе. Сам Бернхэм подтвердил намерение начать официальную процедуру внутри партии лейбористов для смещения Стармера.
По результатам выборов, опубликованных на сайте совета района Уиган, к которому относится Мейкерфилд, Бернхэм набирает наибольшее число голосов — 24,9 тысячи — и становится избранным депутатом от этого округа в палате общин. Его ближайший соперник, Роб Кеньон от партии Reform UK, получил 15,6 тысячи голосов, а третье место по уровню поддержки досталось Ребекке Шеперд от Restore Britain с 3,1 тысячи голосов.
По официальным данным, явка составила 58,7%. Согласно подсчетам телеканала Sky News, Бернхэм набрал 54,8% голосов.
«Сегодня может быть поворотный момент. Отныне я сделаю все возможное, чтобы так оно и оказалось, чтобы Мейкерфилд всегда ассоциировался с источником перемен, которые нужны этой стране… Второго шанса не будет, но сейчас шанс есть… выстроить новую политику, основанную на единстве и надежде, прочь от того пути, который ведет к раздробленной, темной политике, подобной той, что мы видим в Соединенных Штатах», — заявил Бернхэм по итогам выборов, его слова приводит Sky News.