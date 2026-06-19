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Лавров предупредил о ядерных ударах в случае войны России и НАТО

Прямое столкновение России и НАТО может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая ситуация будет иметь «катастрофические последствия» для глобальной безопасности.

Прямое столкновение России и НАТО может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая ситуация будет иметь «катастрофические последствия» для глобальной безопасности.

«Под лозунгом “стратегической автономии” в Европе происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере», — написал господин Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Он указал на планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО. «К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее “помощи” это точно не приведет», — добавил глава МИД России.

По словам Сергея Лаврова, европейские страны намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году. «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию», — отметил министр.

О планах НАТО по укреплению обороны — в материале «Ъ» «Силы НАТО занимают восточный фланг».

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