Лавров предупредил о ядерных ударах в случае войны России и НАТО

«Под лозунгом “стратегической автономии” в Европе происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере», — написал господин Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Он указал на планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО. «К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее “помощи” это точно не приведет», — добавил глава МИД России.