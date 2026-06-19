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За ночь в регионах России силы ПВО сбили 133 украинских дрона

В течение ночи на пятницу, 19 июня, подразделения ПВО сбили в регионах России 133 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

В течение ночи на пятницу, 19 июня, подразделения ПВО сбили в регионах России 133 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

БПЛА были перехвачены в период с 20:00 мск 18 июня до 7:00 мск 19 июня в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, а также Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил утром об уничтожении трех беспилотников над регионом за ночь. Он подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал, здания не были повреждены.

Глава Калужской области Владислав Шапша также отчитался о перехвате семи дронов в ночь на 19 июня над территориями Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

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