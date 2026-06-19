За ночь в регионах России силы ПВО сбили 133 украинских дрона

В течение ночи на пятницу, 19 июня, подразделения ПВО сбили в регионах России 133 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил утром об уничтожении трех беспилотников над регионом за ночь. Он подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал, здания не были повреждены.
Глава Калужской области Владислав Шапша также отчитался о перехвате семи дронов в ночь на 19 июня над территориями Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
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