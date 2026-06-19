В числе лидеров АПК региона

День, начавшийся так празднично, завершился целым рядом встреч — с активом Чановского муниципального округа, с участниками специальной военной операции и членами их семей. Состоялась и встреча с молодёжными организациями. Что совершенно не случайно: их деятельность на территории округа ощутима. Депутат Законодательного Собрания Даниил Прохоров по этому поводу сказал: «У нас очень много молодёжных направлений, эти направления между собой дружат. И важно донести молодым, чтобы они оставались на своей земле, потому что это наша земля и здесь мы родились. Как говорила моя бабушка, где родился, там и пригодился».