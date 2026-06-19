В числе лидеров АПК региона

В р.п. Чаны состоялось официальное открытие цеха производства цельномолочной продукции АО «Маслодельный комбинат Чановский», возглавляемого депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрием Игумновым.
Официальное открытие нового цеха — событие не только для предприятия и рабочего посёлка. В торжествах приняли участие Губернатор Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутат Государственной думы РФ Олег Иванинский, глава Чановского муниципального округа Виктор Губер, депутаты регионального парламента Виктор Кушнир и Даниил Прохоров.
Гости осмотрели новый цех производства цельномолочной продукции — современное оборудование, автоматизированные линии, строгий контроль качества — всё это делает комбинат одним из передовых предприятий агропромышленного комплекса региона. «Реконструкция длилась в течение двух лет. Расчёт был на год, но в связи с событиями в стране работы затянулись на два года. В данный проект вложено более 600 миллионов рублей. Половина средств — это наш собственный капитал, другая часть — поддержка федеральной и региональной власти. Мы получили инвестиционные кредиты, включились в инвестиционные программы», — рассказал Дмитрий Игумнов, гендиректор АО «Маслодельный комбинат Чановский», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
На заводе ежемесячно вырабатывают около 350 тонн масла, 650 тонн сухого обезжиренного молока. Молоко на переработку везут не только из ближайших сёл, но и Венгеровского, Татарского округов, Краснозёрского района. Наращивания мощностей комбината ждали и фермеры, и крупные хозяйства.
«Новосибирская область производит много молока, и ещё несколько лет назад мы ставили перед собой задачу по наращиванию собственной переработки. И каждый год такие производства новые или обновлённые в результате модернизации появляются», — отметил Губернатор Андрей Травников.
Открытие цеха позволило создать порядка 80 новых рабочих мест, всего на предприятии трудятся около 200 человек. Депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский отметил важность развития производства для укрепления социальной сферы района: «Мы прекрасно понимаем, что молодёжь хочет оставаться там, где есть современная инфраструктура, есть возможности для самореализации. И развитие производства находится с этим в неразрывной связи. Развитие производства — это яркий пример того, как Чановский округ решает эти актуальные вопросы».
Успехов коллективу предприятия пожелал депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Виктор Кушнир: «Самое главное — это качественное производство и рынок. Если он есть — это здорово. А он есть».
День, начавшийся так празднично, завершился целым рядом встреч — с активом Чановского муниципального округа, с участниками специальной военной операции и членами их семей. Состоялась и встреча с молодёжными организациями. Что совершенно не случайно: их деятельность на территории округа ощутима. Депутат Законодательного Собрания Даниил Прохоров по этому поводу сказал: «У нас очень много молодёжных направлений, эти направления между собой дружат. И важно донести молодым, чтобы они оставались на своей земле, потому что это наша земля и здесь мы родились. Как говорила моя бабушка, где родился, там и пригодился».
16+