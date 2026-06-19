За ночь над регионами России и акваторией Черного моря сбиты 133 дрона. Военная операция, день 1577-й

09:00 В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
08:51 Жители Херсона, который находится под контролем ВСУ, ждут освобождения города, поскольку киевские власти лишили их любых прав, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
08:40 Российские ВС с начала июня уничтожили 1,5 тысячи дронов на сумском и харьковском направлениях, сообщили в группировке войск «Север».
08:22 ВСУ нанесли 14 ударов беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС, в одном из боксов произошло возгорание, сообщили на станции.
08:05 В Донецке спецслужбы задержали мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ и угрожал оружием работникам логистической компании.
08:01 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 133 украинских БПЛА над 12 регионами России и над акваторией Черного моря.
08:00 Сегодня 1577-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.