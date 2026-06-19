Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия и возобновил удары по Ливану

Армия обороны Израиля ночью 19 июня продолжила атаковать движение «Хезболла» и объекты инфраструктуры в нескольких районах на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Израильские военнослужащие назвали удары ответом на срыв режима прекращения огня со стороны «Хезболлы».

Армия обороны Израиля ночью 19 июня продолжила атаковать движение «Хезболла» и объекты инфраструктуры в нескольких районах на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Израильские военнослужащие назвали удары ответом на срыв режима прекращения огня со стороны «Хезболлы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне говорил, что армия страны сохранит зону безопасности на юге Ливана, несмотря на требования Ирана вывести израильские войска. Пункт о территориальной целостности Ливана также закреплен в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Вместе с тем президент США Дональд Трамп утверждал, что заключение мирной сделки с Ираном не зависит от действий Израиля в Ливане. По данным МИД Швейцарии, запланированные на сегодня американо-иранские переговоры в Бургенштоке все же отменены.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше