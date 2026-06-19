В Дании оценили рост экстремизма среди беженцев

Власти ряда коммун и полицейских округов Дании обеспокоились ростом правого экстремизма среди молодых беженцев, передает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на главу Центра документации и противодействия экстремизму Кеннета Смидта Хансена.
Сотрудница полиции Северной Зеландии Милле Хоффгорд, участвовавшая в эфире DR, уточнила, что речь идет о «совсем небольшом числе» тревожных обращений. По ее словам, такие сигналы полиция и коммуны рассматривают в рамках межведомственного сотрудничества, которое занимается ранней профилактикой экстремизма.
Хансен заявил, что эта проблема укладывается в более широкую тенденцию роста правого экстремизма в Дании за последние годы. По данным CDE, в 2023—2024 годах датские коммуны получили 619 обращений, связанных с опасениями по поводу экстремизма, из них 359 были рассмотрены совместно коммунами и полицией. Около 65% таких случаев касались детей и молодых людей от десяти до 22 лет, 90% — мальчиков и мужчин. На правый экстремизм пришлось 30% обращений.
В июне Евросоюз обсуждал пересмотр подхода к временной защите украинских беженцев, в том числе для мужчин призывного возраста.
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