В Дании оценили рост экстремизма среди беженцев

Хансен заявил, что эта проблема укладывается в более широкую тенденцию роста правого экстремизма в Дании за последние годы. По данным CDE, в 2023—2024 годах датские коммуны получили 619 обращений, связанных с опасениями по поводу экстремизма, из них 359 были рассмотрены совместно коммунами и полицией. Около 65% таких случаев касались детей и молодых людей от десяти до 22 лет, 90% — мальчиков и мужчин. На правый экстремизм пришлось 30% обращений.