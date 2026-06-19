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WSJ узнала о запросе Пентагоном $80 млрд для компенсации войны с Ираном

Пентагон попросил конгресс США выделить еще $80 млрд на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана, и других затрат, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Пентагон попросил конгресс США выделить еще $80 млрд на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана, и других затрат, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, заместитель министра обороны США Стивен Файнберг сообщил об этом законодателям во время телефонных разговоров на этой неделе. Запрос может войти в более широкий пакет дополнительного финансирования, который Белый дом направит в конгресс в ближайшие дни. В него, помимо средств для Пентагона, могут включить расходы на помощь фермерам и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Reuters указал, что не смог оперативно подтвердить данные WSJ. Белый дом и Пентагон не ответили агентству на запрос вне рабочего времени.

Первая неделя войны с Ираном обошлась США более чем в $11,3 млрд, по оценке Пентагона, для конгресса. Ранее сообщалось, что первые дни операции стоили около $6 млрд, из них примерно $4 млрд пришлись на боеприпасы.

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о пересмотре размещения войск США в Европе и раскритиковал союзников, которые, по его словам, не предоставили Вашингтону доступ к базам и воздушному пространству для ударов по иранским объектам.

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