WSJ узнала о запросе Пентагоном $80 млрд для компенсации войны с Ираном

По данным газеты, заместитель министра обороны США Стивен Файнберг сообщил об этом законодателям во время телефонных разговоров на этой неделе. Запрос может войти в более широкий пакет дополнительного финансирования, который Белый дом направит в конгресс в ближайшие дни. В него, помимо средств для Пентагона, могут включить расходы на помощь фермерам и ликвидацию последствий стихийных бедствий.