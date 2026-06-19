Состояние раненого при ударе дрона белоруса остается стабильным

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Взрослого пациента, который пострадал от атаки дрона в Брянской области, планируют из реанимации перевести в обычное отделение, сообщили Sputnik в Минздраве Беларуси.
Речь идет о детском тренере, который находится на лечении в минском госпитале.
«Давление держит, стабильный, состояние средней тяжести, сегодня планируется если все хорошо перевод из реанимации в отделение», — рассказали врачи.
Что касается раненых детей, находящихся в РНПЦ детской хирургии, то их состояние стабильно. Ночь пациенты провели спокойно.
«Пациента из АРО (анестезиолого-реанимационное отделение — Sputnik) берем сегодня в операционную мультидисциплинарной бригадой (детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, офтальмолог)», - пояснили в Минздраве.
В среду, 17 июня украинский дрон ударил по автобусу на дороге Брянск — Новозыбков. В автобусе ехала на отдых групп детей и взрослых из Беларуси.
В результате атаки погибла женщина, еще несколько человек, в том числе дети, получили ранения. Российские власти оказали пострадавшим всю необходимую помощь.
Вечером 17 июня белорусы вернулись домой в Гомельскую область.
Получившие ранения 18 июня были эвакуированы в Минск.
Детей доставили в Республиканский научно-практический центр детской хирурги. Взрослого пострадавшего — тренера из ДЮСШ № 2 города Речицы — привезли в Главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных сил Беларуси.