Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бунт против «тройки»: Россия разбила европейских лидеров на два лагеря

Лидеры стран Евросоюза разделились на два лагеря из-за вопроса о переговорах с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Источник: Life.ru

Против контактов с Москвой выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они считают, что сейчас неподходящее время, а когда придёт момент, инициативу должна взять на себя «евротройка» — Париж, Лондон и Берлин. Другие же лидеры заняли противоположную позицию и поддержали главу Евросовета Антониу Кошту.

Напомним, что в Брюсселе 18−19 июня проходит саммит ЕС. Вопрос переговоров с Россией обсуждали в узком кругу — без помощников и без телефонов. При этом контакты ЕС с Москвой вызвали недовольство у некоторых стран, особенно балтийских. Они возмутились, что их не поставили в известность. В Евросоюзе всё чаще говорят о необходимости диалога с Москвой, но пока непонятно, кто мог бы выступить посредником. Также европейские чиновники опасаются, что США могут вести переговоры без участия Европы — из-за визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше