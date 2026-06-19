Бунт против «тройки»: Россия разбила европейских лидеров на два лагеря

Напомним, что в Брюсселе 18−19 июня проходит саммит ЕС. Вопрос переговоров с Россией обсуждали в узком кругу — без помощников и без телефонов. При этом контакты ЕС с Москвой вызвали недовольство у некоторых стран, особенно балтийских. Они возмутились, что их не поставили в известность. В Евросоюзе всё чаще говорят о необходимости диалога с Москвой, но пока непонятно, кто мог бы выступить посредником. Также европейские чиновники опасаются, что США могут вести переговоры без участия Европы — из-за визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.