Трамп снова пошутил о желании наградить себя медалью Почета

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел наградить себя медалью Почета США, не нашел, за что он заслужил такой награды. Об этом он сказал 18 июня в Белом доме на церемонии награждения военных, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Медаль Почета конгресса. Я хотел вручить ее себе, но мне сказали, что я не могу этого сделать, и я не нашел ничего, за что был бы действительно достоин», — заявил Трамп.
Церемония прошла в Восточном зале Белого дома. Трамп вручал высшую военную награду США майору морской пехоты в отставке Джеймсу Кейперсу, полковнику морской пехоты Джону Рипли посмертно и майору армии в отставке Николасу Докери.
Медаль Почета (Medal of Honor) — высшая военная награда США за доблесть в бою. Ее вручает президент США от имени конгресса военнослужащим, которые проявили исключительную храбрость с риском для жизни сверх служебного долга. В американской речи награду часто называют Congressional Medal of Honor, однако официальное название — Medal of Honor.
В феврале Трамп уже шутил о желании вручить себе медаль Почета. Тогда он связывал это с поездкой в Ирак во время первого президентского срока и говорил, что после историй награжденных военнослужащих решил: наградить самого себя было бы «слишком».
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