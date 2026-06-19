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Трамп снова пошутил о желании наградить себя медалью Почета

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел наградить себя медалью Почета США, не нашел, за что он заслужил такой награды.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел наградить себя медалью Почета США, не нашел, за что он заслужил такой награды. Об этом он сказал 18 июня в Белом доме на церемонии награждения военных, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Медаль Почета конгресса. Я хотел вручить ее себе, но мне сказали, что я не могу этого сделать, и я не нашел ничего, за что был бы действительно достоин», — заявил Трамп.

Церемония прошла в Восточном зале Белого дома. Трамп вручал высшую военную награду США майору морской пехоты в отставке Джеймсу Кейперсу, полковнику морской пехоты Джону Рипли посмертно и майору армии в отставке Николасу Докери.

Медаль Почета (Medal of Honor) — высшая военная награда США за доблесть в бою. Ее вручает президент США от имени конгресса военнослужащим, которые проявили исключительную храбрость с риском для жизни сверх служебного долга. В американской речи награду часто называют Congressional Medal of Honor, однако официальное название — Medal of Honor.

В феврале Трамп уже шутил о желании вручить себе медаль Почета. Тогда он связывал это с поездкой в Ирак во время первого президентского срока и говорил, что после историй награжденных военнослужащих решил: наградить самого себя было бы «слишком».

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