Мадьяр объяснил, как ЕС исключил положение об ускоренном принятии Украины

Венгрия добилась исключения формулировки об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз, все страны — члены объединения согласились с итоговым доработанным вариантом декларации. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр в X.
На заседании Европейского совета государства провели четырехчасовые дебаты по поводу принятия декларации. «Впервые за полтора года удалось принять итоговую декларацию, поддержанную всеми государствами-членами», — сказал Мадьяр.
Он уточнил, что доработка документа заняла несколько недель. Кроме того, «в самый последний момент» из текста «была исключена формулировка об ускорении вступления».
В июне ЕС согласовал открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии. Как ранее заявил Мадьяр, позиции стран ЕС по вопросу дальнейших переговоров о вступлении Украины в объединение сильно расходились.
Он подчеркнул тогда, что некоторые государства выступали за немедленное открытие двух новых переговорных глав с Украиной, а некоторые — за открытие сразу всех 33 глав. Венгрия, по его словам, относится к числу стран, которые считают необходимым более медленный и поэтапный процесс.
Главы в переговорах по вступлению в ЕС (Negotiation chapters) — это тематические разделы, на которые разбито все законодательство и стандарты Европейского союза (так называемое acquis communautaire). Страна-кандидат обязана полностью перенести эти нормы в свое национальное право и доказать их эффективное применение. Всего существует 35 переговорных глав, охватывающих все сферы жизни страны — от экологии и финансов до судебной системы и безопасности.
Кремль ранее заявил, что возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе.
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