В Венгрии призвали ЕС не полагаться на США в вопросе безопасности

Европе следует брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, заявил 18 июня в Брюсселе министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди после встречи глав военных ведомств стран НАТО, сообщило Минобороны Венгрии.
«НАТО по-прежнему знает, что нужно делать, чтобы сохранить мир и безопасность в Североатлантическом регионе», — заявил Русин-Сенди.
По его словам, союзники по НАТО приветствовали возвращение Венгрии к более активному взаимодействию с альянсом. Министр рассказал, что лично обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте дальнейшие шаги Будапешта и заявил ему, что Венгрия «вернулась».
Русин-Сенди отметил, что Венгрия будет выполнять военные задачи в рамках альянса. «Какая бы военная задача ни стояла, венгерские солдаты и Венгрия всегда выполняли и будут выполнять ее», — сказал он.
Министр также заявил, что союзники договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. По его словам, для этого странам региона придется развивать оборонную промышленность, Венгрия, по его словам, выполнит это обязательство.
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