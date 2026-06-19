В Венгрии призвали ЕС не полагаться на США в вопросе безопасности

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе объявил о пересмотре размещения американских войск в Европе. По его словам, анализ Пентагона должен был обеспечить переход альянса к модели, при которой Европа взяла бы на себя основную ответственность за собственную оборону.