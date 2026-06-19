Вэнс отложил вылет в Швейцарию на переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вечером 18 июня не планирует вылетать в Швейцарию на технические переговоры с Ираном. Об этом заявил представитель Белого дома, передает Axios.
«На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером. Мы рассчитываем начать технические переговоры как можно скорее».
Согласно заявлению Белого дома, планы технических переговоров пока не были окончательно согласованы, хотя американская делегация была готова вылететь «при первой возможности». В Белом доме добавили, что логистика таких переговоров «никогда не была простой или предсказуемой».
Вэнс должен был отправиться в Швейцарию после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Документ должен был запустить 60-дневный период переговоров по итоговому соглашению между Вашингтоном и Тегераном.
США и Иран подписали меморандум 18 июня. Документ назывался первым шагом к завершению вооруженного конфликта между странами и должен был открыть переговоры по более широкому соглашению.
Официальное подписание меморандума планировалось провести в Женеве 19 июня. Перед ним должны были пройти консультации посредников и технические контакты, а за 60 дней стороны рассчитывали согласовать вопросы санкций против Ирана и его ядерной программы.
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