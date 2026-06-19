За последнее время некоторые европейские политики призывали к возобновлению диалога с Россией. Так, в июне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники, «очевидно», обсуждают восстановление диалога. В марте президент Финляндии Александер Стубб заявил, что ЕС приближается к моменту, когда потребуется открыть каналы политического диалога с Россией, подчеркнув, что такие контакты должны координироваться с европейскими союзниками и партнерами, а не вестись в одностороннем порядке отдельными странами. В начале февраля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о подготовке диалога с Москвой на техническом уровне.