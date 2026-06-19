В Австрии призвали ЕС воспользоваться «импульсом» для диалога с Путиным

Европе стоит воспользоваться «импульсом» после подписания соглашения между США и Ираном и возобновить усилия по возобновлению диалога с Россией, заявил в интервью Financial Times (FT) канцлер Австрии Кристиан Штокер.
«Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — сказал он.
По словам Штокера, он настроен «оптимистично» насчет ситуации на Ближнем Востоке и считает, что, если решение будет найдено, фокус сместится на Украину.
При этом комментировать возможную кандидатуру переговорщика от Европы для диалога с Владимиром Путиным он не стал, но призвал лидеров ЕС серьезно обсудить, что этот человек должен будет сказать. Это, по его мнению, важнее самого имени.
Канцлер признал, что не уверен, пришли ли уже все в ЕС к единой позиции, однако напомнил, что общая позиция всегда заключалась в том, что Украину поддерживают «не для бесконечной войны, а ради справедливого и прочного мира».
За последнее время некоторые европейские политики призывали к возобновлению диалога с Россией. Так, в июне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники, «очевидно», обсуждают восстановление диалога. В марте президент Финляндии Александер Стубб заявил, что ЕС приближается к моменту, когда потребуется открыть каналы политического диалога с Россией, подчеркнув, что такие контакты должны координироваться с европейскими союзниками и партнерами, а не вестись в одностороннем порядке отдельными странами. В начале февраля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о подготовке диалога с Москвой на техническом уровне.
Москва ранее заявляла об открытости к переговорам. Путин подчеркивал, что ЕС мог бы сыграть положительную роль в урегулировании конфликта на Украине, если бы содействовал поиску компромиссов, а не поставкам вооружений. Предпочтительным переговорщиком от Европы с Россией президент называл экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
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