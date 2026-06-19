Продюсера Дрейка и Бейонсе Тэя Кита нашли мертвым в своей квартире в Нэшвилле

Продюсер родом из Мемфиса, штат Теннесси. Он работал с Дрейком, Трэвисом Скоттом, Бейонсе, Эминемом и другими исполнителями. В 2019 году был номинирован на премию «Грэмми» за трек Sicko Mode Трэвиса Скотта, в 2024 году — за песню Rich Flex Дрейка и 21 Savage.