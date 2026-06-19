Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ли: Трамп сожалеет, что не помешал КНДР развивать ядерное оружие

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Дональд Трамп выразил сожаление: американский лидер не смог помешать завершению создания ядерного оружия в Северной Корее.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Дональд Трамп выразил сожаление: американский лидер не смог помешать завершению создания ядерного оружия в Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News Agensy.

Новость дополняется.

Трамп расставляет приоритеты: Украина — после Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше