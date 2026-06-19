Ли: Трамп сожалеет, что не помешал КНДР развивать ядерное оружие

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Дональд Трамп выразил сожаление: американский лидер не смог помешать завершению создания ядерного оружия в Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News Agensy.
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Трамп расставляет приоритеты: Украина — после Ирана.
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