Макрон заявил, что Трамп изменил свое мнение по Украине на саммите G7

Мнение президента США Дональда Трампа насчет перспектив Украины изменилось после саммита «Большой семерки», заявил в интервью телеканалу France 2 французский президент Эмманюэль Макрон.
«Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение», — сказал президент Франции. По его словам, «на этом саммите G7 действительно произошла смена [отношения]» (цитата по L'Internaute).
На днях Bloomberg со ссылкой на источники писал, что позиция Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров в том числе в ходе саммита. Европейские лидеры начали полагать, что их позиции по украинскому конфликту сблизились с позицией республиканца, писал Bloomberg.
В Кремле также обратили внимание, что президент США на саммите подвергся влиянию стран Евросоюза. «Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Как пишет агентство, после прошлогодней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп утвердился во мнении, что Украина лишилась «козырей» и должна пойти на территориальные уступки ради прекращения огня. При этом, выступая на полях G7, он призвал Россию заключить сделку с Украиной, заявив: «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Я буду делать все, что смогу».
Республиканец заявлял, что собирается заняться украинским урегулированием после установления мира с Ираном. В ночь на 18 июня стороны подписали меморандум, открывающий путь ко всесторонней сделке. При этом, как отмечало Politico, европейские союзники Киева опасаются, что Трамп вновь возьмет на себя роль главного переговорщика по Украине и начнет диалог с Москвой без полноценного участия стран ЕС.
Перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Американский президент заявил о готовности повлиять на Украину и европейские страны ради мирного урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил, что, если Владимир Зеленский хочет встречи, его ждут в Москве. После этого Трамп созвонился с украинским лидером, беседа продлилась около получаса. Оба разговора американский президент охарактеризовал как «очень хорошие».
Летом 2024 года Путин заявил, что Россия готова прекратить огонь, если Украина, в частности, полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официально откажется от вступления в НАТО.
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