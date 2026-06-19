Макрон заявил, что Трамп изменил свое мнение по Украине на саммите G7

Как пишет агентство, после прошлогодней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп утвердился во мнении, что Украина лишилась «козырей» и должна пойти на территориальные уступки ради прекращения огня. При этом, выступая на полях G7, он призвал Россию заключить сделку с Украиной, заявив: «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Я буду делать все, что смогу».