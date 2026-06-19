Лавров заявил, что ЕС хочет подморозить конфликт на Украине для введения войск

Как отметил дипломат, цель Евросоюза заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении режима Владимира Зеленского. Именно поэтому в Европе добиваются скорейшего прекращения огня. Так ЕС хочет не допустить окончательного краха ВСУ на передовой.