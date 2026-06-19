Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: мэр Большого Манчестера выиграл довыборы и бросает вызов Киру Стармеру

Эндрю Бернем, мэр Большого Манчестера, одержал победу на дополнительных выборах в британский парламент. Этот успех открывает ему дорогу для борьбы за пост лидера Лейбористской партии и дает возможность бросить вызов действующему премьер-министру Киру Стармеру, сообщает The Guardian.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Бернем набрал 54% голосов избирателей. Его главный соперник, кандидат от партии «Реформы Великобритании» Роберт Кеньон, получил 35%. Разрыв между ними составил 9,2 тыс. голосов. Явка на участках достигла 58,75%.

В своей речи политик назвал этот результат «переломным моментом». Он подчеркнул, что избиратели выступили за «расширение полномочий севера и всех регионов, забытых Вестминстером». Бернем также охарактеризовал происходящее как «последний шанс» для Лейбористской партии провести обновление, уточняет The Guardian.

Победа Бернема на довыборах в парламенте снова подняла вопрос о будущем лидерстве в Лейбористской партии. В кулуарах все чаще говорят: если процедура смены главы партии запустится, Энди Бернем может стать одним из главных претендентов.

Источники из окружения политика считают, что действующему лидеру лейбористов, премьер-министру Киру Стармеру, стоит дать время, чтобы он сам обозначил сроки своего ухода. Сейчас на него давят сразу с нескольких сторон. В партии разгорелся скандал из-за назначения Питера Мандельсона послом в США, к тому же лейбористы понесли потери на майских выборах.

В прессе Бернема уже прозвали «королем Севера». Внутри Лейбористской партии его позиции выглядят крепкими: политик пользуется широкой поддержкой коллег. За плечами у него серьезный опыт работы на министерских должностях — он входил в составы правительств при Тони Блэре и Гордоне Брауне.

Ранее телеканал Sky News напомнил, что Бернем уже предпринимал попытки возглавить лейбористов. В 2010 году он занял лишь четвертое место. Спустя пять лет, в 2015-м, результат оказался лучше — второе место, однако победу тогда одержал Джереми Корбин.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше