СМИ: мэр Большого Манчестера выиграл довыборы и бросает вызов Киру Стармеру

Источники из окружения политика считают, что действующему лидеру лейбористов, премьер-министру Киру Стармеру, стоит дать время, чтобы он сам обозначил сроки своего ухода. Сейчас на него давят сразу с нескольких сторон. В партии разгорелся скандал из-за назначения Питера Мандельсона послом в США, к тому же лейбористы понесли потери на майских выборах.