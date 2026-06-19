СМИ: мэр Большого Манчестера выиграл довыборы и бросает вызов Киру Стармеру

Бернем набрал 54% голосов избирателей. Его главный соперник, кандидат от партии «Реформы Великобритании» Роберт Кеньон, получил 35%. Разрыв между ними составил 9,2 тыс. голосов. Явка на участках достигла 58,75%.
В своей речи политик назвал этот результат «переломным моментом». Он подчеркнул, что избиратели выступили за «расширение полномочий севера и всех регионов, забытых Вестминстером». Бернем также охарактеризовал происходящее как «последний шанс» для Лейбористской партии провести обновление, уточняет The Guardian.
Победа Бернема на довыборах в парламенте снова подняла вопрос о будущем лидерстве в Лейбористской партии. В кулуарах все чаще говорят: если процедура смены главы партии запустится, Энди Бернем может стать одним из главных претендентов.
Источники из окружения политика считают, что действующему лидеру лейбористов, премьер-министру Киру Стармеру, стоит дать время, чтобы он сам обозначил сроки своего ухода. Сейчас на него давят сразу с нескольких сторон. В партии разгорелся скандал из-за назначения Питера Мандельсона послом в США, к тому же лейбористы понесли потери на майских выборах.
В прессе Бернема уже прозвали «королем Севера». Внутри Лейбористской партии его позиции выглядят крепкими: политик пользуется широкой поддержкой коллег. За плечами у него серьезный опыт работы на министерских должностях — он входил в составы правительств при Тони Блэре и Гордоне Брауне.