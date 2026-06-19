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Ушаков: Разговор Путина с Мадьяром пока не планируется

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым премьером Венгрии Петером Мадьяром пока не запланирован. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Пока не планируется», — сказал он.

При этом Ушаков отметил, что контакты между Россией и Венгрией всё же есть. Работают посольства в Москве и Будапеште, идёт постоянное общение. Но разговора на высшем уровне пока не будет.

Напомним, новым премьер-министром Венгрии официально был утверждён Петер Мадьяр, лидер победившей на выборах партии «Тиса». Он сменил на посту Виктора Орбана, возглавлявшего правительство много лет. Соответствующее постановление уже принял парламент, зафиксировав переход власти к оппозиции.

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