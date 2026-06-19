Ушаков: Разговор Путина с Мадьяром пока не планируется

«Пока не планируется», — сказал он.
Напомним, новым премьер-министром Венгрии официально был утверждён Петер Мадьяр, лидер победившей на выборах партии «Тиса». Он сменил на посту Виктора Орбана, возглавлявшего правительство много лет. Соответствующее постановление уже принял парламент, зафиксировав переход власти к оппозиции.
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