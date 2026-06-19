Барбадос потребовал от Запада репараций за сексуальное рабство

Лидеры требуют отдельной компенсации за насилие над женщинами, указывая, что около 30% из 20 миллионов порабощённых африканцев были женщинами, и более миллиона из них подверглись сексуальному насилию. В манифесте также подчёркивается неразрывная связь между климатической справедливостью и репарациями.