Politico: в ЕС оказались недовольны контактами Кошты с Россией

Как пишет Politico, Латвия, Литва и Эстония, по словам одного из дипломатов, были особенно «в ярости» из-за контактов ЕС с Россией. Три других дипломата рассказали, что ряд лидеров узнали о звонках только из СМИ и были возмущены. Команда Кошты заранее проинформировала лишь Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию, однако, как утверждают два других дипломата, Берлин предупрежден не был, передает издание.