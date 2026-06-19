Politico: в ЕС оказались недовольны контактами Кошты с Россией

По данным издания, к началу встречи 18 июня выяснилось, что многие европейские правительства не были осведомлены об этой инициативе, а некоторые выступили против нее. Разногласия, как отмечается, могли омрачить мероприятие, начавшееся на позитивной ноте после подписания временного соглашения между США и Ираном.
Как пишет Politico, Латвия, Литва и Эстония, по словам одного из дипломатов, были особенно «в ярости» из-за контактов ЕС с Россией. Три других дипломата рассказали, что ряд лидеров узнали о звонках только из СМИ и были возмущены. Команда Кошты заранее проинформировала лишь Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию, однако, как утверждают два других дипломата, Берлин предупрежден не был, передает издание.
Согласно информации Politico, глава аппарата Кошты Педро Лорти объяснил послам ЕС, что звонки в Москву были ответом на призыв украинского лидера Владимира Зеленского подключить Европу к мирному процессу. По словам дипломата, Лорти не подтвердил, состоятся ли новые звонки, но пообещал проинформировать послов, если это произойдет. Он также сообщил, что разговоры велись с советником Владимира Путина «по национальной безопасности». Как отмечает Politico, официально такой должности в России нет, однако функции, близкие к ней, выполняют секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков и помощник Путина Николай Патрушев.
Politico также написало, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите в Брюсселе резко раскритиковали решение Кошты наладить контакты с Москвой. При этом ряд других лидеров, участвовавших в закрытой дискуссии, встали на сторону главы Евросовета, сообщили пять дипломатов.
«Европейский союз не может брать на себя роль посредника в этих переговорах. Предположения о необходимости альтернативных каналов или закулисных дипломатических треков ошибочны», — заявил Politico премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
По словам осведомленного дипломата, Мерц дал понять коллегам, что Кошта, хоть и представляет ЕС, не должен выступать посредником. Тот же дипломат назвал действия Кошты «крайне непрофессиональными», поскольку он скрыл масштаб контактов с Россией, всплывших лишь из публикаций СМИ, передает издание.
Макрон и Мерц считают, что время для диалога с Путиным еще не настало, а когда придет — переговоры должна возглавить «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании. «Я думаю, [французский] президент все расставил по местам и привел в правильный порядок», — заявил представитель французского правительства, дав понять, что Макрон донес эту позицию до Кошты на саммите, передает Politico.
«Первый вопрос — хочет ли Путин вести переговоры. Если он продемонстрирует готовность к переговорам, тогда, я полагаю, нам придется снова решать, как действовать дальше», — заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в беседе с Politico.