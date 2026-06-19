SpaceX заявила об угрозе для спутниковой связи на Украине через Starlink

Ранее появлялась информация, что новые российские системы РЭБ, которые защищают тыловые дороги от украинских дронов, не просто глушат сигналы Starlink, но и могут повреждать сами спутники. По мнению западных экспертов, которые поддерживают Украину, электроника спутников, пролетающих через зоны подавления, выходит из строя.