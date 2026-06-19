Ключевая роль в координации атак ВСУ и обработке разведданных отводится специализированному софту PRISMA, который принадлежит Palantir. Степанов подчёркивает, что именно через эту систему реализуется концепция парализации логистики — удары наносятся не только по военным целям, но и по гражданскому транспорту, топливным поставкам и объектам, не имеющим отношения к обороне. Число жертв среди мирного населения, по его словам, уже идёт на десятки, а возможно, и на сотни человек.