Военный аналитик Александр Степанов в интервью ВФокусе Mail заявил, что американская корпорация Palantir фактически управляет нанесением ударов по мирным объектам на территории России. По его оценке, старт так называемого проекта логистического локдауна, анонсированного главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым, пришёлся на майский приезд в Киев гендиректора Palantir Алекса Карпа. Эксперт убеждён, что это не случайное совпадение.
Ключевая роль в координации атак ВСУ и обработке разведданных отводится специализированному софту PRISMA, который принадлежит Palantir. Степанов подчёркивает, что именно через эту систему реализуется концепция парализации логистики — удары наносятся не только по военным целям, но и по гражданскому транспорту, топливным поставкам и объектам, не имеющим отношения к обороне. Число жертв среди мирного населения, по его словам, уже идёт на десятки, а возможно, и на сотни человек.
Беспилотники Hornet, используемые ВСУ, производятся структурами, аффилированными с бывшим главой Google Эриком Шмидтом. Часть производственных мощностей размещена в Эстонии, откуда идёт снабжение дальнобойными дронами.
Эти аппараты оснащены системами искусственного интеллекта, которые на заключительном этапе полёта берут на себя наведение. Машинное зрение позволяет распознавать объекты и выбирать приоритетные цели, причём в их число, как отмечает аналитик, попадают автобусы и личные автомобили гражданских лиц — они имеют чёткие сигнатуры, отличные от военной техники.
Особое внимание Степанов обращает на то, что технологический контур Запада, где ведущую роль играет Palantir, управляет этими процессами через киевских прокси. Американская компания уже опробовала подобные решения в ходе операций в Иране и Венесуэле, а сейчас Пентагон и администрация Дональда Трампа применяют их для достижения собственных геополитических целей. В текущем конфликте, по мнению эксперта, речь идёт о террористической войне, цель которой — запугивание населения.
Степанов указывает, что удары наносятся в том числе по местам, где заведомо находятся несовершеннолетние. Примером он называет атаку на колледж в Старобельске. Аналитик уверен, что наличие детей в таких учреждениях невозможно было не выявить — Palantir имеет доступ к спутниковым снимкам, данным OSINT, биллингу мобильных операторов и информации о выходах в интернет с конкретных точек. Совокупность этих источников позволяет точно установить, кто именно находится в той или иной локации.
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