Минниханов проводил иностранных гостей саммита Россия — АСЕАН

На фото, в частности, присутствуют Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, Премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао и Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. Кроме того, Рустам Минниханов проводил Генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хорна.
Раис Татарстана выразил благодарность почетным гостям за визит в Казань. Главы делегаций в свою очередь отметили теплое гостеприимство и радушный прием, оказанный в столице Татарстана, а также высоко оценили уровень организации саммита.
С 17 по 19 июня Казань принимает саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Главы государств-членов АСЕАН в ходе форума определяют ориентиры дальнейшего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, науки, технологий и инноваций, образования, туризма и других.
Основная часть саммита завершилась вчера. Ранее стало известно, что некоторые делегации стран АСЕАН останутся в Казани для участия в Сабантуе.