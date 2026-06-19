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Минниханов проводил иностранных гостей саммита Россия — АСЕАН

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил часть участников саммита Россия — АСЕАН, завершающегося в Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем канале в МАКСе.

Источник: канал Лилии Галимовой в МАКС

На фото, в частности, присутствуют Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, Премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао и Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. Кроме того, Рустам Минниханов проводил Генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хорна.

Раис Татарстана выразил благодарность почетным гостям за визит в Казань. Главы делегаций в свою очередь отметили теплое гостеприимство и радушный прием, оказанный в столице Татарстана, а также высоко оценили уровень организации саммита.

С 17 по 19 июня Казань принимает саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Главы государств-членов АСЕАН в ходе форума определяют ориентиры дальнейшего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, науки, технологий и инноваций, образования, туризма и других.

Основная часть саммита завершилась вчера. Ранее стало известно, что некоторые делегации стран АСЕАН останутся в Казани для участия в Сабантуе.

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