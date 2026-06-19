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Лавров заявил о желании ЕС «подморозить» украинский конфликт, а не решить

Вместо устранения первопричин украинского кризиса европейские столицы стремятся его «подморозить», чтобы в дальнейшем использовать Украину как «плацдарм» для продолжения борьбы с Россией, написал Лавров.

Источник: РБК

Европейские страны, призывая к прекращению огня между Россией и Украиной и переговорам, желают «подморозить» конфликт, а не устранить его первопричины. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров написал в неопубликованной статье для Politico, ее выложила пресс-служба дипведомства.

«Реальная цель европейских лидеров не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами. Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. “Подморозить” конфликт без устранения его первопричин», — написал министр.

По его словам, европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь «боеготовности» к 2030 году, а до этого — «тянуть время».

Дипломат отметил, что Европа, по его мнению, стремится к расширению влияния — через интеграцию Украины, Молдавии и Армении. Украину же ЕС рассматривает в качестве «ударного кулака», как элемент будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

«Главное — для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны. Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов», — добавил Лавров.

Кроме того, дипломат призвал пересмотреть европейскую архитектуру безопасности, закрепленную Хельсинкским соглашением, и назвал альтернативой «евразийскую архитектуру». «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», — написал он.

В то же время Совет ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе 18 июня опубликовал заявление, в котором поддержал дипломатические усилия по решению украинского конфликта. ЕС подчеркнул свою готовность «активизировать участие в соответствии с целью союза по содействию миру, как это закреплено в договорах».

Агентство Bloomberg сообщало, что команда главы Евросовета Антониу Кошты пыталась наладить неформальный канал связи с Москвой для возможного диалога с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Собеседники агентства утверждали, что главный советник Кошты по меньшей мере дважды общался по телефону с российским визави, стремясь «подготовить почву для более содержательных переговоров в дальнейшем». При этом Politico писало, что контакты не касались «существенных вещей».

Путин, в свою очередь, говорил, что Россия готова к диалогу с Европой, и отмечал, что наиболее предпочтительным партнером для переговоров с российской стороны мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. В качестве условий прекращения огня российский президент называл вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

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