Лавров заявил о желании ЕС «подморозить» украинский конфликт, а не решить

Путин, в свою очередь, говорил, что Россия готова к диалогу с Европой, и отмечал, что наиболее предпочтительным партнером для переговоров с российской стороны мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. В качестве условий прекращения огня российский президент называл вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.