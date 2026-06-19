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В Госдуме объяснили, чем Зеленскому грозит отставка Каллас

Уход Каи Каллас с поста главы евродипломатии способен ослабить позиции Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачев. При этом он добавил: ждать, что на смену экс-премьеру Эстонии придет адекватный функционер, пока не стоит.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Парламентарий назвал Каллас одной из опор, которые поддерживают украинского президента. Ее отставка не станет катастрофой в смысле финала его собственной истории, но части содействия, на которое рассчитывает Зеленский, он может лишиться.

«Вопрос в том, кто придет на смену эстонке. Впрочем, сегодня структуры ЕС пропитаны русофобией настолько, что ждать адекватного функционера на посту главного дипломата пока не приходится. Но надежда остается», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее британская газета Telegraph пришла к выводу, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам оказалась в глубокой политической изоляции. Причина — жесткая позиция по отношению к России. Государства, входящие в ЕС, больше не хотят выделять средства на поддержку такого курса.

В Европе растет число тех, кто видит абсурд в положении Каи Каллас. По своему происхождению и взглядам она — самый жесткий верховный представитель ЕС по делам России за всю историю союза. Каллас не меняет позиции: она убеждена, что финансовые вливания в Украину надо продолжать до полной победы. Но на практике ее попытки превратить громкие заявления в реальные деньги раз за разом проваливались.

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