В Европе растет число тех, кто видит абсурд в положении Каи Каллас. По своему происхождению и взглядам она — самый жесткий верховный представитель ЕС по делам России за всю историю союза. Каллас не меняет позиции: она убеждена, что финансовые вливания в Украину надо продолжать до полной победы. Но на практике ее попытки превратить громкие заявления в реальные деньги раз за разом проваливались.