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Совет ЕС призвал Россию показать «искреннюю» готовность к миру с Украиной

ЕС поддерживает дипломатическое решение конфликта на Украине и должен сыграть ключевую роль в урегулировании, следует из заключения Евросовета. Россия заявляет об открытости к конструктивному диалогу.

Источник: РБК

Европа должна сыграть ключевую роль в будущем урегулировании конфликта России и Украины, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

«Европейский совет поддерживает дипломатические усилия и подчеркивает готовность ЕС активизировать свое участие в соответствии с целью Союза по содействию миру, как это закреплено в договорах», — говорится в заключении Евросовета.

В заявлении указано, что Совет ЕС призывает Россию продемонстрировать «искреннюю готовность к миру», согласиться на прекращение огня и приступить к содержательным переговорам для достижения мира.

«Европейский союз и государства-члены готовы внести свой вклад в обеспечение надежных гарантий безопасности для Украины, в частности через Коалицию желающих и в сотрудничестве с Соединенными Штатами», — говорится в заявлении.

18−19 июня в Брюсселе проходит двухдневный саммит ЕС под председательством Кипра. На повестке — проект бюджета блока на 2028−2034 годы, усиление его обороноспособности, а также ситуация на Ближнем Востоке и украинский конфликт.

Глава МИД России Сергей Лавров в своей неопубликованной статье для Politico написал, что реальная цель Европы заключается не в переговорах с Россией, а в «спасении» украинских властей.

Politico со ссылкой на чиновника аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошты сообщало, что контакты, которые в последнее время Европейский совет осуществлял с Россией, были краткими и не касались «существенных вещей».

Ранее Bloomberg сообщил, что аппарат Кошты пытается выстроить неофициальный канал связи с Кремлем для возможного диалога с президентом России Владимиром Путиным по Украине. По данным собеседников агентства, главный советник Кошты как минимум дважды созванивался со своим российским коллегой, чтобы «подготовить почву для более предметных переговоров в будущем».

Путин сообщал, что Россия открыта для переговоров с Европой. По его мнению, предпочтительным переговорщиком для российской стороны может быть бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

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