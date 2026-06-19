Мадьяр заявил о трудностях поиска компромисса в ЕС по вступлению Украины

Главы в переговорах по вступлению в ЕС (Negotiation chapters) — это тематические разделы, на которые разбито все законодательство и стандарты Европейского союза (так называемое acquis communautaire). Страна-кандидат обязана полностью перенести эти нормы в свое национальное право и доказать их эффективное применение. Всего существует 35 переговорных глав, охватывающих все сферы жизни страны — от экологии и финансов до судебной системы и безопасности.