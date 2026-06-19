Мадьяр заявил о трудностях поиска компромисса в ЕС по вступлению Украины

«Позиции стран-членов, честно говоря, сильно расходятся», — сказал он.
По словам Мадьяра, часть стран ЕС разделяет позицию Венгрии о том, что процедура вступления должна быть единой для всех кандидатов и основываться на заслугах. Он отметил, что нельзя обходить страны Западных Балкан, которые годами ведут переговоры о присоединении к Евросоюзу.
Мадьяр также заявил, что в ЕС есть государства, которые выступают за немедленное открытие двух новых переговорных глав с Украиной, а некоторые — за открытие сразу всех 33 глав. Венгрия, по его словам, относится к числу стран, которые считают необходимым более медленный и поэтапный процесс.
Главы в переговорах по вступлению в ЕС (Negotiation chapters) — это тематические разделы, на которые разбито все законодательство и стандарты Европейского союза (так называемое acquis communautaire). Страна-кандидат обязана полностью перенести эти нормы в свое национальное право и доказать их эффективное применение. Всего существует 35 переговорных глав, охватывающих все сферы жизни страны — от экологии и финансов до судебной системы и безопасности.
В июне Евросоюз согласовал открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии. 15 июня ЕС начал переговоры с Киевом и Кишиневом по первому из шести кластеров, которые должны пройти кандидаты перед вступлением в объединение.
Одновременно внутри ЕС сохранялись споры о темпах расширения за счет Украины. Financial Times писала, что саммит Евросоюза может осложниться из-за разногласий по Украине, а венгерский еврокомиссар Оливер Вархеи заявлял, что Киев выполнил лишь около 15% реформ, необходимых для вступления в ЕС.
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