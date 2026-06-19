Лидеры ЕС договорились впервые на год продлить санкции против России

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции на год вместо шести месяцев, сообщил представитель председателя встречи, передает Reuters.
Как пишет агентство, решение, принятое 19 июня, впервые продлило секторальные санкции против России на такой срок — прежде они пересматривались каждые полгода.
Как пишет Euronews, 12-месячное продление секторальных санкций, согласованное лидерами ЕС, призвано обеспечить бо́льшую предсказуемость для Украины. При этом индивидуальные санкции продолжат продлеваться каждые полгода, что обычно сопровождается исключением некоторых лиц из списка, отмечает издание.
Ранее в июне Еврокомиссия анонсировала 21-й пакет санкций против России. Они затронут российские банки, оборонно-промышленный комплекс, будет также введен запрет на въезд на территорию ЕС для российских военнослужащих. Кроме того, ограничения коснутся теневого флота: к находящимся в санкционном листе ЕС 632 судам будут добавлены 30 новых, названия которых не раскрываются.
В апреле страны ЕС согласовали 20-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения в отношении ряда физических лиц, в том числе рэпера Тимати и гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, а также российских банков, предприятий нефтегазового и оборонного секторов.
В середине июня ЕС расширил санкционный список против юрлиц и физлиц России. В него включили генпрокурора Александра Гуцана, бывшего уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова и др. Всего в трех опубликованных санкционных решениях ЕС под ограничения попал 81 фигурант — 34 человека и 47 организаций. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас ранее сообщала, что принятые санкции служат промежуточным «мини-пакетом», а не 21-м, который планируют принять позже этим летом.
Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. В Кремле подчеркивали, что это наносит ущерб глобальной экономике и подталкивает ее к кризису.
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