Лидеры ЕС договорились впервые на год продлить санкции против России

В середине июня ЕС расширил санкционный список против юрлиц и физлиц России. В него включили генпрокурора Александра Гуцана, бывшего уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова и др. Всего в трех опубликованных санкционных решениях ЕС под ограничения попал 81 фигурант — 34 человека и 47 организаций. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас ранее сообщала, что принятые санкции служат промежуточным «мини-пакетом», а не 21-м, который планируют принять позже этим летом.