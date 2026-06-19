Посольство России раскрыло, кто будет контролировать ядерное оружие в Финляндии

Ранее парламент Финляндии одобрил поправки к законодательству, которые отменяют действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Запрет действовал 40 лет. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии.