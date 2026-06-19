Мадьяр: ЕС исключил положение об ускоренном принятии Украины

На заседании Европейского совета прошли четырехчасовые дебаты по вопросу принятия декларации. «Впервые за полтора года удалось принять итоговую декларацию, поддержанную всеми государствами-членами», — отметил Мадьяр.
По его словам, доработка документа продолжалась несколько недель. Кроме того, «в самый последний момент» из текста «была исключена формулировка об ускорении вступления».
Он подчеркнул, что некоторые государства выступали за немедленное открытие двух новых переговорных глав с Украиной, а некоторые — за открытие всех 33 глав. Венгрия, по его словам, относится к числу стран, считающих необходимым более медленный и поэтапный процесс.
Главы в переговорах по вступлению в ЕС (Negotiation chapters) представляют собой тематические разделы, на которые разбито законодательство и стандарты Европейского союза (acquis communautaire). Страна-кандидат обязана полностью перенести эти нормы в национальное право и доказать их эффективное применение. Всего существует 35 переговорных глав, охватывающих сферы от экологии и финансов до судебной системы и безопасности.
Ранее в Кремле заявили, что возможное вступление в Евросоюз является суверенным правом Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе.