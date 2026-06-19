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Мадьяр: ЕС исключил положение об ускоренном принятии Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт добился исключения из итоговой декларации Европейского совета формулировки об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Как сообщает Мадьяр в X, все государства — члены объединения согласовали доработанный вариант документа.

Источник: Reuters

На заседании Европейского совета прошли четырехчасовые дебаты по вопросу принятия декларации. «Впервые за полтора года удалось принять итоговую декларацию, поддержанную всеми государствами-членами», — отметил Мадьяр.

По его словам, доработка документа продолжалась несколько недель. Кроме того, «в самый последний момент» из текста «была исключена формулировка об ускорении вступления».

В июне Евросоюз согласовал открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии. Как ранее уточнил Мадьяр, позиции стран ЕС по вопросу дальнейших переговоров о вступлении Украины в объединение существенно различались.

Он подчеркнул, что некоторые государства выступали за немедленное открытие двух новых переговорных глав с Украиной, а некоторые — за открытие всех 33 глав. Венгрия, по его словам, относится к числу стран, считающих необходимым более медленный и поэтапный процесс.

Главы в переговорах по вступлению в ЕС (Negotiation chapters) представляют собой тематические разделы, на которые разбито законодательство и стандарты Европейского союза (acquis communautaire). Страна-кандидат обязана полностью перенести эти нормы в национальное право и доказать их эффективное применение. Всего существует 35 переговорных глав, охватывающих сферы от экологии и финансов до судебной системы и безопасности.

Ранее в Кремле заявили, что возможное вступление в Евросоюз является суверенным правом Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе.

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