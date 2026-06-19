Мадьяр: ЕС исключил положение об ускоренном принятии Украины

Главы в переговорах по вступлению в ЕС (Negotiation chapters) представляют собой тематические разделы, на которые разбито законодательство и стандарты Европейского союза (acquis communautaire). Страна-кандидат обязана полностью перенести эти нормы в национальное право и доказать их эффективное применение. Всего существует 35 переговорных глав, охватывающих сферы от экологии и финансов до судебной системы и безопасности.