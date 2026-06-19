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Макрон заявил об изменении мнения Трампа по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что мнение президента США Дональда Трампа относительно перспектив Украины изменилось после саммита «Большой семерки» (G7). Макрон утверждает, что Трамп прибыл на мероприятие, считая, что Украина проиграет, однако впоследствии пересмотрел свою точку зрения.

Источник: AP 2024

«Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение», — сказал французский лидер. По его словам, «на этом саммите G7 действительно произошла смена [отношения]» (цитата по L'Internaute).

Саммит G7 проходил во Франции с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен. В повестку встречи лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии вошли ситуация вокруг Украины, дипломатические сделки и вопросы безопасности.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что позиция Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров, в том числе в ходе саммита. Отмечалось, что европейские политики начали полагать, что их взгляды на украинский конфликт сблизились с позицией республиканца.

В Кремле также обратили внимание на воздействие, оказанное на американского президента в рамках G7. «Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Американский президент заявил о готовности повлиять на Украину и европейские страны ради мирного урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил, что, если Владимир Зеленский хочет встречи, его ждут в Москве. После этого Трамп созвонился с украинским лидером, беседа продлилась около получаса. Оба разговора американский президент охарактеризовал как «очень хорошие».

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