Макрон заявил об изменении мнения Трампа по Украине

«Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение», — сказал французский лидер. По его словам, «на этом саммите G7 действительно произошла смена [отношения]» (цитата по L'Internaute).
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что позиция Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров, в том числе в ходе саммита. Отмечалось, что европейские политики начали полагать, что их взгляды на украинский конфликт сблизились с позицией республиканца.
В Кремле также обратили внимание на воздействие, оказанное на американского президента в рамках G7. «Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Американский президент заявил о готовности повлиять на Украину и европейские страны ради мирного урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил, что, если Владимир Зеленский хочет встречи, его ждут в Москве. После этого Трамп созвонился с украинским лидером, беседа продлилась около получаса. Оба разговора американский президент охарактеризовал как «очень хорошие».