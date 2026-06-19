Макрон заявил об изменении мнения Трампа по Украине

В Кремле также обратили внимание на воздействие, оказанное на американского президента в рамках G7. «Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.