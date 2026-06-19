Евросовет ответил на идею запрета на въезд для ветеранов военной операции

В документе говорится о «потенциальной угрозе, в том числе в долгосрочной перспективе», и зафиксирован призыв «к дальнейшей технической работе по оценке возможных последствий». «Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании», — говорится в заявлении.