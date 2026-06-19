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Евросовет ответил на идею запрета на въезд для ветеранов военной операции

В документе по итогам саммита ЕС говорится о «потенциальной угрозе, в том числе в долгосрочной перспективе», и зафиксирован призыв «к дальнейшей технической работе по оценке возможных последствий» запрета на въезд для россиян.

Источник: РБК

В Евросоюзе заявили о необходимости доработать детали запрета въезда в ЕС для ветеранов специальной военной операции на Украине, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

В документе говорится о «потенциальной угрозе, в том числе в долгосрочной перспективе», и зафиксирован призыв «к дальнейшей технической работе по оценке возможных последствий». «Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании», — говорится в заявлении.

15 июня глава евродипломатии Кая Каллас предложила поименно включить российских участников специальной военной операции на Украине в санкционный список ЕС. Предложение прозвучало на фоне подготовки 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Запрет на въезд в шенгенскую зону для российских военнослужащих, принимавших участие в военной операции на Украине, Каллас анонсировала еще в феврале. Ранее об этом также заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

Кроме того, в ходе саммита в очередной раз обсуждалась поддержка Украины и осуждались действия России.

Москва считает санкции ЕС против России незаконными. В Кремле предупреждали, что любые ограничения бьют по мировой экономике и ускоряют скатывание в кризис.

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