The Intercept узнал об удалении Meta публикаций по запросу Израиля

«Любой может сообщить о контенте, который, по его мнению, нарушает наши правила. Независимо от того, кто и как сообщил о нарушении, мы оцениваем его в соответствии с нашей политикой, которая регулирует то, что разрешено, а что запрещено на нашей платформе. Неправильно и безответственно предполагать, что эти запросы каким-либо образом необычны или ненадлежащи», — сказал он.