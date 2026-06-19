The Intercept узнал об удалении Meta публикаций по запросу Израиля

Платформа Meta (признана экстремистской и запрещена в России) по запросу израильского правительства удалила ряд публикаций, выражающих поддержку Ирану и несогласие с Израилем, сообщает The Intercept со ссылкой на внутренние документы компании.
По данным издания, с соответствующей просьбой к Meta обратилось Министерство юстиции Израиля.
«Правительство обратило внимание на различные материалы, связанные с войной, в том числе на публикации, оплакивающие смерть аятоллы Хаменеи после его убийства США и Израилем в первый день конфликта, на контент, поддерживающий ответные атаки Ирана, а также на иранские аккаунты, содержащие военный анализ и пропаганду, сочувствующие точке зрения иранского режима», — говорится в публикации.
В результате часть публикаций в Facebook и Instagram была удалена. Meta не ответила на запрос издания, однако представитель компании Дэниел Робертс заявил, что компания обрабатывает запросы, руководствуясь исключительно правилами платформы.
«Любой может сообщить о контенте, который, по его мнению, нарушает наши правила. Независимо от того, кто и как сообщил о нарушении, мы оцениваем его в соответствии с нашей политикой, которая регулирует то, что разрешено, а что запрещено на нашей платформе. Неправильно и безответственно предполагать, что эти запросы каким-либо образом необычны или ненадлежащи», — сказал он.
Тем не менее издание уточнило, что платформа классифицирует Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) как «опасную организацию», в связи с чем пользователям запрещено публиковать положительную оценку его действиям. Также Meta утверждает, что в ряде случаев юридически обязана удалять контент, связанный с организациями, находящимися под санкциями США, включая КСИР.
Как пишет The Intercept, Meta удовлетворяет подавляющее большинство запросов израильского правительства. При этом, по данным источника издания, компания отказалась вводить отдельное правило, ограничивающее распространение изображений разрушений на территории Израиля, несмотря на соответствующее лоббирование со стороны властей страны.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».